Toti non le manda a dire "Siamo di fronte alla pandemia dei non vaccinati e dovranno subire loro le restrizioni"

“Chi si è protetto non può pagare per chi non lo ha fatto. Siamo di fronte alla pandemia dei non vaccinati e quindi dovranno essere loro a subire le restrizioni, in caso di nuovi provvedimenti”.

Sono le parole del presidente della Regione, Giovanni Toti, che non mancheranno di creare malumore tra i contrari al vaccino e al ‘Green pass’. “La pensano così molti miei colleghi presidenti di Regione – prosegue Toti - sia di destra che di sinistra, perché il buonsenso non ha partito e dobbiamo essere uniti nella lotta al virus. Nessuno vuole tornare a un anno fa, senza vaccino, con le terapie intensive piene, il coprifuoco, i ragazzi in Dad, l’economia ferma e il Natale rovinato”.

“Chi si è vaccinato non lo merita – termina Toti - perché non ne ha colpa. Non possiamo permettere di vanificare i nostri sforzi”.