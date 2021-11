Sanremo: l'ingegnere della Ferrari Claudio Berro ospite del prossimo convivio del Panathlon Club

Il 19 novembre, alle 20, presso il ristorante dell’Hotel Bel Soggiorno di Sanremo si terrà l'ultimo convivio per il 2021 organizzato da Panathlon Club. Interverrà Claudio Berro sul tema "Una vita al servizio dello sport motoristico".



"L’Ing. Claudio Berro è stato chiamato in Ferrari da Jean Todt come team manager Formula 1 dal 1994 al 2007. È stato testimone dell’epoca di Michael Schumacher e del titolo mondiale della rossa con Kimi Raikkonen. Inoltre è stato il padre della Lotus Exige da rally insieme all’ing. Andrea Adamo" - ricordano dal Panathlon Club.