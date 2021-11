Rally Ronde Valli Imperiesi, Bellini (Fdi) replica a Cittadinanza Attiva "Sembrava di essere al Sanremo Mondiale"

Lorenza Bellini, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e Organizzatore ACI Sport ha replicato alle critiche di Cittadinanza Attiva Imperia in merito al Rally Ronde Valli Imperiesi. "Per noi liguri il mugugno ha una funzione catartica, e questa è un’attenuante, ma leggere le dichiarazioni di Cittadinanza Attiva in merito alla recente manifestazione mi ha lasciata stupefatta" - ha detto.

"Ho visto il rally da spettatrice e ho potuto notare, con gli occhi di chi fa questo mestiere, la serietà con cui è stata organizzata la gara e l’ottimo livello di sicurezza raggiunto. Mi complimento con l’Imperia Corse, che ringrazio a nome di tutti gli organizzatori e gli amanti di questo sport, per aver riportato in vita, dopo dieci anni di assenza, una manifestazione storica del nostro territorio. - commenta Lorenza Bellini - Spiace notare che ancora una volta si sia parlato del rally per i suoi aspetti negativi senza notare la bellissima atmosfera di gioia e aggregazione che si è creata, positiva dopo i mesi trascorsi, nonché i benefici che il rally porta al territorio in termini economici, come ad esempio le attività commerciali piene a Novembre".



"In questi giorni sulle prove della ronde sembrava di essere al Sanremo mondiale, segno che per un gruppo di persone che criticano ce ne sono altre centinaia contente. - conclude - Mi rendo conto di quanto sia difficile per gli amministratori e per gli organizzatori fare le cose in quanto, pur a fronte di eventi ben riusciti, c’è sempre chi critica. Auspico che prima o poi questa mentalità venga meno e ben vengano tutti gli eventi ben organizzati che portano indotto commerciale e turistico sul nostro territorio".