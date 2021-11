Bordighera: nel centro storico il mercatino di natale e il “Foegu du Bambin”

La giunta di Bordighera ha approvato la richiesta dell'associazione cittadina “U Risveliu Bordigotu” in collaborazione con il Circolo Ricreativo Culturale “Anticodoc”, per l'organizzazione del mercatino a tema natalizio per le giornate del 10,11 e 12 dicembre e l'allestimento del “Foegu di Bambin” la notte del 24-25 dicembre, tradizione falò di conclusione della Messa.

Gli eventi si terranno in piazza Giacomo Viale e piazza del Popolo; la cornice, come sempre, il suggestivo centro storico di Bordighera.