E' aperto a tutti gli effetti il bando per la riqualificazione dell'edificio che ospita l'albergo Petit Royal in Corso Regina Margherita e in questi giorni altre manifestazioni di interesse stanno arrivando negli uffici del Comune.

L'obiettivo da raggiungere a seguito dei previsti e importanti lavori di ristrutturazione è quello di elevare da tre ad almeno quattro stelle il livello della struttura alberghiera.