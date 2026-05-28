Carpasio, alla scoperta del Museo della Lavanda

Nel cuore pulsante della suggestiva Valle Argentina, nell'entroterra ligure, si nasconde un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato e l'aria profuma di antico. Il Museo della Lavanda di Carpasio ti aspetta per offrirti un viaggio indimenticabile, unendo in un'unica esperienza la bellezza della natura, il fascino della tradizione locale e i segreti di una pianta preziosa.

Questo spazio espositivo propone un percorso storico ed emozionante, pensato per far scoprire ai visitatori come il piccolo borgo di Carpasio sia diventato nel tempo il vero centro nevralgico per la coltivazione della lavanda ligure. Camminando tra le sale, è possibile ammirare da vicino gli antichi strumenti del mestiere, tra cui spiccano i vecchi e affascinanti alambicchi in rame che un tempo venivano gelosamente custoditi e utilizzati per la sapiente distillazione dell'olio essenziale.

Il museo si rivela così un'autentica oasi di pace e tradizione situata a pochi chilometri dal mare. È la meta ideale per una gita fuori porta rigenerante, adatta da vivere in famiglia, in coppia o in compagnia degli amici, per staccare dalla routine quotidiana e immergersi nei colori dell'entroterra.

Per chi desidera pianificare una visita, la struttura accoglie il pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con un orario spezzato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Durante i giorni infrasettimanali, invece, l'apertura viene garantita comodamente su appuntamento.

La sede del museo si trova in Piazza Castello 3 a Carpasio, nel comune di Montalto Carpasio, in provincia di Imperia. L'accesso alla struttura è accessibile a tutti, con un ingresso a offerta libera che permette a ciascun visitatore di sostenere la salvaguardia di questo patrimonio unico.