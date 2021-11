Sanremo: sabato prossimo ‘100 anni di insulina tra passato e futuro’, convegno a cura di ADGP ponente ligure

Esattamente 100 anni fa cambiava la storia della medicina per i pazienti diabetici. Fu solo agli inizi del Novecento che venne scoperta l’esistenza dell’insulina, un ormone secreto dal pancreas e fondamentale per regolare il metabolismo del nostro organismo. Senza l’insulina, infatti, non saremmo in grado di utilizzare lo zucchero che assumiamo tramite i cibi per i processi energetici all’interno di tutte le cellule del nostro corpo.

Nel 1921, un team di ricercatori canadesi scoprì la molecola dell’insulina e innescò un secolo di innovazioni rivoluzionarie nella cura del diabete, che da allora hanno salvato innumerevoli vite.

Sono infatti passati 100 anni da quando, nel 1921, il giovane chirurgo canadese Frederick Banting e il suo assistente Charles Best riuscirono ad estrarre dal pancreas di un cane l'insulina. La prima persona a ricevere questo ormone, nel gennaio dell’anno successivo, fu Leonard Thompson, un 14enne con esordio di diabete ormai in fin di vita presso un ospedale di Toronto, che in poche ore vide rientrare nella norma livelli di glucosio nel proprio sangue e la sua vita salvata. Una scoperta eccezionale, che venne premiata con il Nobel della medicina nel 1923 e che ancora oggi resta l'unica terapia in grado di consentire una vita con il diabete, patologia che nel nostro paese interessa circa 3 milioni di persone (5% diabete di tipo 1 e 95% circa diabete di tipo 2)

Per celebrare questo evento sabato 13 novembre l’Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure promuove il convegno scientifico "100 anni di insulina tra passato presente e futuro” a Villa Nobel di Sanremo.

Il programma prevede:

ore 9.30 saluti delle autorità

Danilo Papa, presidente A.I.L.D. Liguria

Efisia Palmas, presidente Associazione Diabete Giovanile Ponente

Costanza Pireri, vice Sindaco del Comune di Sanremo

Letture magistrali:

ore 10.00: Evoluzione della terapia insulinica" come storia della terapia nel corso degli anni a cura di Maurizio Raffa diabetologo

ore 10.30: Gestione del bambino con DM1 a cura di Nicola Minuto, pediatra e diabetologo Istituto G. Gaslini - Genova

ore 11.00: Covid e DM1: l'esperienza dell' Associazione Diabete Giovanile Ponente APS durante il lockdown a cura di Chiara Chiara, psicologa psicoterapeuta

ore 11.30: Come calcolare i carboidrati per il paziente con diabete... soprattutto Educazione Alimentare a cura di Katia Rossin, dietista

ore 12.00: L'importanza dell'attività fisica a tutte le età. L'esperienza del gruppo di cammino Cuore in Movimento, a cura di Gianni Mascelli, Cardiologo

ore 12.30 Chiusura lavori

Inoltre, domenica 14 novembre dalle 9 alle 14 ADGP organizza, in collaborazione con Lions Club, una camminata con partenza da Sanremo e arrivo ad Arma di Taggia con possibilità di screening glicemico gratuito e visita podologica

Per info: 349.8230463



(in basso la locandina dell'evento)