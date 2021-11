Ai Martedì Letterari del Casinò domani 'Ecchecavolo il mondo secondo Imma Tataranni'

Mariolina Venezia ai Martedì Letterari domani alle ore 16.30 Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo presenterà il suo nuovo libro 'Ecchecavolo il mondo secondo Imma Tataranni' ( Einaudi). Interpreteranno alcuni brani gli attori Loredana De Flaviis e Franco la Sacra, della Compagnia 'Il Teatro dell’Albero'.

“A furia di far rispettare la legge, alla dottoressa Tataranni la tentazione era venuta più di una volta: di farsela lei direttamente, come tutto il resto. La Legge, perché no.”( Dall’introduzione) Si spiega così il nuovo libro di Mariolina Venezia incentrato non solo sui casi del sostituto 'più burbero' dell’attuale letteratura italiana, ma anche sulla sua particolare visione dell’esistenza e dei rapporti interpersonali, delle 'cadute di stile' ma anche delle piccole concessioni che si possono dare o prendere dalle ferree regole imposte da un carattere esigente come il suo, soprattutto con se stessa.

Questo il tema del romanzo 'Ecchecavolo, Il mondo secondo Imma Tataranni opera che arriva proprio nel periodo in cui Rai 1 sta trasmettendo le prime quattro puntate della seconda serie di 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction affidata al regista Francesco Amato.

Per il sostituto procuratore Imma Tataranni, creata dalla penna di Mariolina Venezia, tutto deve trovare il suo ordine intrinseco attraverso leggi ben codificate che regolano anche il suo lavoro e il suo mondo non senza qualche volo di fantasia 'Eccheccavolo è un viaggio nella mente di Imma Tataranni racconta il suo vissuto, tutto il suo caustico quotidiano, le sue battaglie per scoprire la verità.