Sanremo: una discarica a cielo aperto in via Roma con scarti di cibo e anche latte piene d’olio (Foto)

Quasi ogni mattina, specie a ridosso dei fine settimana, gli esercenti di via Roma, nel tratto all’incrocio con via Gaudio, fanno i conti con una vera e propria discarica a cielo aperto.



Vicino al bidone, come fosse un vero e proprio punto di raccolta (fittizio), vengono lasciati sacchetti con una quantità ingente di scarti di cibo, decine e decine di bottiglie e anche latte d’olio piene. Il tutto, con il passare delle ore, contribuisce a un olezzo insopportabile che poi si diffonde in tutta la zona. E quando i gabbiani passano a ‘banchettare’ lo spettacolo diventa ancor più disgustoso.



Da dove arrivano i rifiuti abbandonati ogni mattina in strada? Data la frequenza, la quantità di olio, bottiglie e scarti di cibo, è facile pensare che si tratti di qualche ristoratore della zona che, alla chiusura serale, pensa sia più opportuno scaricare in strada piuttosto che rispettare le regole di conferimento che tutti gli altri ristoranti della zona osservano. La speranza è che si possa in qualche modo risalire ai responsabili, o con le telecamere o con alcuni ‘indizi’ lasciati tra i rifiuti.



Questa mattina la situazione appare ancor più grave. In tutta la provincia è in vigore lo sciopero dei netturbini e i rifiuti non sono stati rimossi. A mattina inoltrata la spazzatura è ancora lì.