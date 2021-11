Imperia: i docenti del Liceo Amoretti ed Artistico di Imperia tornano all’Erasmus +

Dopo l’interruzione forzata del 2020, nel 2021 Dorea Educational Institute ha attivato nuovamente i corsi. Lo scorso luglio due docenti di Matematica hanno partecipato al corso 'Promoting STEAM Education through Teacher Training' in Portogallo e nell’ultima settimana di ottobre quattro docenti di Lettere e Storia dell’arte, in servizio in tutte e tre le sedi dell’istituto, hanno avuto l’opportunità di partecipare, a Praga, all’esperienza formativa “Intercultural Communication in Education”.

Al corso, che si è articolato in cinque giornate e si è svolto interamente in lingua inglese, hanno partecipato insegnanti, formatori ed operatori culturali provenienti da cinque diversi paesi (Polonia, Ungheria, Germania, Irlanda). I lavori, condotti con l’approccio metodologico del “cooperative learning” (apprendimento cooperativo), si sono focalizzati sulla comunicazione interpersonale, il confronto tra le culture e la funzione del ruolo di facilitatore nei processi di insegnamento/apprendimento.

Oltre all’elevato livello del valore formativo, che avrà immediato riscontro nel modo di “fare scuola” all’Amoretti e Artistico, l’esperienza ha offerto alle quattro docenti l’opportunità di visitare o approfondire la conoscenza di una città europea e di frequentare, anche nei momenti di tempo libero, colleghi provenienti da altri contesti, occasioni importanti per creare nuove relazioni e ampliare le prospettive di internazionalizzazione della scuola.