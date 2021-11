Sanremo: atti vandalici stanotte ai danni del parco giochi al Sud-Est, danneggiata anche una panchina (Foto)

Atti vandalici questa notte, ai danni del parco giochi che si trova sul lungomare Trento Trieste, nella zona del Sud-Est a Sanremo. Ignoti, probabilmente qualche giovane alterato dall’alcol, ha distrutto la protezione del tappeto elastico attiguo alla giostra.

La protezione in ferro, infatti, viene sistemata ogni sera dal titolare, proprio per evitare che la notte il tappeto venga utilizzato e, magari, anche rovinato. Questa notte, però, qualcuno lo ha distrutto, provocando danni per circa 500/600 euro. Divelta anche parte di una panchina attigua al parco giochi. Il titolare ha sporto denuncia alla Polizia ma, purtroppo, nella zona non sono presenti telecamere di sorveglianza.