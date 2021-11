Coronavirus nelle scuole: due i nuovi positivi in provincia, uno a Ventimiglia e uno a Sanremo

Sono due i casi di positività al Covid-19 nelle scuole della nostra provincia, nelle ultime 24 ore. Si tratta di uno studente della scuola Secondaria di 1° grado del distretto ventimigliese e di un operatore della primaria del distretto sanremese. Sono in quarantena anche due operatori scolastici (di sostegno): l'alunno e gli operatori non hanno avuto contatti con la classe. Ad oggi sono 40 le classi in quarantena sul territorio provinciale.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.