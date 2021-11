Sanremo: il sindacato Ugl del Casinò revoca lo sciopero, ora cosa accadrà con le altre organizzazioni?

Il sindacato Ugl del Casinò di Sanremo, in osservanza della linea sino ad ora intrapresa, ha deciso l’immediata revoca dello sciopero dei dipendenti del settore gioco ‘lavorato’ della casa da gioco matuziana.

“Ad ogni lavoratore nostro iscritto – evidenzia l’Ugl - come consuetudine nel nostro sindacato, resta la facoltà di esprimere il proprio dissenso, nelle modalità preferite, e con la più ampia libertà di pensiero. Abbiamo appreso da Sanremo News, che qualche nostro iscritto potrebbe aver involontariamente assunto posizione in nome dell’Ugl Terziario. Lasciando a ciascuno la libertà di espressione individuale, ci vediamo costretti a diffidare chiunque intenda comunicare qualsiasi informazione per nome e per conto della segreteria Rsa del nostro sindacato”.

La segreteria azienda ricorda che deve essere rispettata la volontà dell’assemblea degli iscritti e dei principi statutari: “Questi prevedono la nullità di ogni atto che non sia avvallato dal segretario aziendale, nonché considerare le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti sulle quali, la segreteria stessa, ha già annunciato nel direttivo di voler comminare in caso di reiterazioni degli spiacevoli accadimenti”.

Ora rimane da capire se questa sera i dipendenti dell'Ugl consentiranno l'apertura di alcuni tavoli del gioco 'lavorato'. Secondo l'Ugl, come già anticipato ieri, la nuova linea porterà a una nuova strategia di confronto con la proprietà e il Cda.