Sanremo: il centro giovanile ‘Villa Citera 3.0’ si apre alla città con un doppio appuntamento tra gioco e musica (Foto e Video)

“Un luogo in cui potersi incontrare, in sicurezza e discutere delle nostre passioni, studiare e costruire sogni”. Così si autodefinsce ‘Villa Citera 3.0’, il centro di aggregazione giovanile che trova spazio in via Galilei, proprio sopra la nota palestra.

Questa sera ‘Villa Citera 3.0’ ha aperto le sue porte alla città per un doppio appuntamento tra gioco e musica. Prima la presentazione del gioco da tavolo ‘Felici e contenti’, poi il concerto de Le Canzoni Giuste. L’eclettico gruppo pescarese ha creato ‘Felici e contenti’ (omonimo del loro album) proprio come promozione del loro lavoro musicale e con l’intento di diffondere un gioco che sappia divertire ma anche diffondere i giusti valori della cooperazione.

L’evento di questa sera a ‘ Villa Citera 3.0 ’ ha visto, dopo la presentazione del gioco e un piccolo rinfresco, il concerto de Le Canzoni Giuste con la partecipazione dei ragazzi del centro e degli ospiti. ‘Villa Citera 3.0’ , intanto, prosegue nella propria attività quotidiana fatta di aggregazione, formazione e momenti di studio o svago. Tra le prossime iniziative spiccano gli incontri focalizzati sul mondo del lavoro con i ragazzi che avranno la possibilità di conoscere da vicino professionisti di diversi settori e affacciarsi così verso il loro futuro.