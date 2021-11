Imperia: domenica prossima un torneo di Padel per beneficenza organizzato da 'Links, clicca sulla vita'

L’associazione ‘Links, clicca sulla vita’ ha organizzato un torneo di Padel che si svolgerà domenica, sui nuovi campi appena finiti dei piani.

Il ricavato andrà interamente devoluto al progetto ‘La stanza del sorriso’ che vorremmo formare insieme al Gaslini di Genova nel reparto oncologico. “Il nostro desiderio – evidenzia l’associazione - è quello che il bambino che entra in questa stanza possa solo pensare ad essere”.

“Dobbiamo ringraziare – prosegue l’associazione - come sempre molte persone che mi in hanno supportato in questa organizzazione. Gli sponsor ‘Olio Ansaldi Campi’ e Cmp che hanno donato premi per i vincitori, la Cantina Lupi, la pasticceria ‘Del Borgo’ di Borgo San Moro, l’alimentare di Simona Nicol e Jarno di Borgo San Moro. Saranno presenti anche degli stand della Birra Paulaner e di Salmoiraghi, Sporting Vip”.

“Ringrazio ancora Artè, Annarita che mi ‘sopporta’, i doni ‘Le due mele’ per le loro marmellatine , Luca Lepri, i maestri di padel che ci hanno aiutato, per la pazienza Valentina Lavore e tutte le squadre che hanno detto sì e tutti quelli che doneranno qualcosa”.