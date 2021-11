Imperia: gli studenti dell'Istituto Tecnico Ruffini alla manifestazione Olioliva 2021

Si apre oggi la Tre giorni di Olio Oliva e anche in questa occasione gli studenti dell'Istituto Tecnico Ruffini saranno presenti per svolgere diverse attività. Con orgoglio gli studenti del Tecnico Agrario presenteranno nello stand istituzionale della scuola la prima piccola produzione di olio d'oliva ricavata dall’ Oliveto sperimentale che hanno avuto in gestione dalla provincia alla fine dell'estate.

"La produzione per quest'anno - si spiega nella nota - è stata di circa un centinaio di bottiglie in tutto, parte da 250 ml e parte da mezzo litro, che per l'occasione saranno messe a disposizione dei visitatori in cambio di di un'offerta e i ragazzi sono fieri di poter affermare che il ricavato sarà internamente devoluto all'Anffas.

Olio Oliva si sa e anche un'occasione di promozione della nostra città e dei nostri prodotti e quindi anche gli studenti degli altri corsi dell'Istituto Ruffini svolgeranno parte delle ore di P.C.T.O. durante le tre giornate della manifestazione.

Gli studenti delle classi quinte dell'Istituto Tecnico turistico, ad esempio, si occuperanno dell'accoglienza allo stand del Comune di Imperia mentre alcuni ragazzi delle classi quinte del corso C.A.T. e dei corsi di amministrazione finanza e marketing (RIM e SIA) saranno allo stand dalla camera di commercio per controllare il Green pass.

Sinergie con il territorio che l’Istituto tecnico porta avanti con grande soddisfazione e determinazione perché ritenuti fondamentali per completare il percorso di studi dei propri studenti".