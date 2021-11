Imperia: gli istituti 'Galilei e 'Calvi' a Olioliva per informare sui corsi e l'offerta formativa delle scuole

Sotto l’hashtag #iomiscrivoalpolo, il Polo tecnologico imperiese schiera i suoi studenti e docenti allo stand di OliOliva 2021. Illustrerà ai visitatori le principali analisi chimico fisiche riguardanti l’olio di oliva, leitmotiv della manifestazione, approntando un laboratorio dimostrativo che produrrà le analisi di questo oro della nostra regione, anche a campioni di privati.

Allo stesso stand potranno essere reperite tutte le informazioni anche sugli altri corsi dell'offerta formativa, erogando attività di orientamento finalizzata alla conoscenza degli indirizzi caratteristici.

L'I.T.I. Istituto Tecnico Industriale 'Galilei' propone corsi con sezione Chimica e Materiali sezione Informatica e telecomunicazioni , e sezione Elettronica. L'Istituto Professionale Servizi Sanitari e Commerciali 'Calvi' propone l'innovativo e unico in provincia corso quinquennale di Servizi Commerciali indirizzo Web Community Manager per la gestione dell’azienda digitale e il commercio elettronico e il Corso Servizi per la Sanita’ e l'assistenza Sociale , che offre la possibilità di frequentare parallelamente, in accordo con ALISA Regione Liguria e ASL1 Imperiese, il Corso di Qualifica Professionale abilitante alla professione O.S.S. Operatore Socio Sanitario per gli studenti lavoratori o per il recupero degli anni scolastici, propone il Corso Serale Servizi Commerciali.

Allo stand parteciperà anche l’Istituto Nautico A. Doria che ha visto diplomarsi nella sua tradizione ormai centenaria i migliori comandanti di macchine e coperta sulle navi del mondo. Anche in questo caso ai giovani studenti e alle loro famiglie saranno fornite tutte le informazioni relative ai due corsi diurni : macchinisti (CAIM) e capitani (CMN), oltre alla possibilità di frequentare, dal prossimo anno scolastico 2022/23, anche un corso serale per la sezione nautica che consentirà a chi ha interrotto gli studi di completare il percorso formativo e di conseguire il diploma. Verrà inoltre offerta la possibilità, per chi lo desidera, di conoscere più da vicino il mondo della nautica, grazie a brevi uscite gratuite in mare (se le condizioni meteomarine lo consentiranno) sulla barca Bavaria 44’ (intestata all’omonimo istituto e acquistata con il contributo della Fondazione Carige), prenotabili presso lo stand del Polo Tecnologico Imperiese.

Domenica, nell’apposito spazio dedicato dalla manifestazione agli Incontri, dalle ore 10 alle 11 del mattino verrà presentata tutta l’Offerta Formativa del Polo e saranno illustrate alla cittadinanza, nelle loro specifiche e diverse articolazioni, tutte le attività del Polo. “Forniamo futuro” è il motto della scuola che vedrà la splendida imbarcazione Bavaria 44, ormeggiata nel porto turistico di Bordighera per le giornate del 13 e 14 Novembre sempre per le stesse attività.

La direzione e i docenti referenti per l’Orientamento rimangono a disposizione per ogni necessità dei futuri studenti al numero 0183 295958 e a questo link.