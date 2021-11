Bordighera aderisce all'associazione Liguria Together per la valorizzazione del territorio regionale

Nel contesto di turismo e cultura, l'amministrazione comunale di Bordighera promuove la realizzazione e lo sviluppo di iniziative di pubblico interesse per la promozione delle bellezze naturali, artistiche, storico-culturali e la tutela dell'ambiente, nonché lo sviluppo sostenibile legato al proprio territorio.



Nel conseguimento di tali obiettivi di interesse ambientale, turistico e culturale si avvale anche di specifici accordi di collaborazione con altri comuni del Ponente e del Levante Ligure. Durante la partecipazione alle fiere Discovery Italy e TTG di Rimini, l'Ente è entrato in contatto con l'associazione culturale Liguria Together di Sestri Levante. Associazione che opera nel settore turistico e culturale senza scopo di lucro promuovendo il territorio, valorizzando le persone e i patrimoni culturali ed ambientali ed i prodotti tipici per far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche e artistiche migliorando la fruizione del patrimonio della cultura locale per far conoscere ed apprezzare le ricchezze del territorio.