Imperia: rubano scooter in mezza provincia e uno spaccia hashish, due giovani fermati dalla Polizia

Due giovani vengono indagati per furti e rapina e, a uno di loro vengono trovati in casa 500 grammi di hashish. E’ stata la Polizia a eseguire l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Imperia, Massimiliano Botti (dopo la richiesta del Pm della Procura, Francesca Bugané Pedretti), ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora

I due, A.C. e G.M., sono accusati di aver commesso diversi furti aggravati e, il secondo, anche di tentata rapina. Ai due, gli agenti della Mobile, sono arrivati dopo una serrata attività investigativa, che ha consentito di far luce su una serie di furti consumati e tentati di ciclomotori nel mese di agosto a Imperia e in altri comuni della riviera di ponente. Furti che sono stati passati al setaccio dagli agenti specializzati nel contrasto ai reati contro il patrimonio, i quali, grazie all’accurata analisi dei singoli eventi, sono riusciti a mettere insieme i tasselli per ricostruire i fatti, identificarne gli autori e delinearne il modus operandi.

I due arrivavano sul posto dove volevano rubare lo scooter a bordo di altri ciclomotori. Dopo aver scassinato il mezzo prescelto, effettuavano il collegamento dei fili, permettendo così l’accensione attraverso l’uso della pedalina d’avviamento. Quindi, si impossessavano del veicolo e lo portavano via. Nel corso delle indagini è emersa un’acerba ma già significativa esperienza dei giovani indagati o, comunque, la loro tenace volontà di emulare modelli di comportamento delinquenziale.

La posizione di uno dei due, G.M., si è ulteriormente aggravata quando i poliziotti, nella sua abitazione, hanno trovato circa mezzo chilo di hashish, che, secondo gli inquirenti, era destinato ad essere ceduto. Per questo motivo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Successivamente sono stati gli agenti del Commissariato di Sanremo a bussare alla porta degli indagati, ai quali è stata notificata un’altra ordinanza, ancora una volta per l’obbligo di dimora, emessa dal Gip su richiesta del Pm, Luca Scorza Azzarà. Ai due giovani sono stati contestati ulteriori furti di ciclomotori commessi, con analoghe modalità, nella città dei fiori. L’attività degli agenti del Commissariato matuziano ha consentito di rinvenire tre moto provento di furto, che sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.