Sanremo: Casinò al sesto giorno di sciopero, dal Cda la conferma della razionalizzazione dell'offerta ai tavoli

Quella di oggi sarà la sesta giornata di sciopero al Casinò di Sanremo. Al termine di quasi una settimana di astensione dal lavoro le parti rimangono sulle proprie posizioni, nonostante le aperture date dai dipendenti nel corso dell’assemblea di martedì scorso, al termine della quale si erano dichiarati disposti a sospendere l’agitazione se chiamati dal Cda a un tavolo di trattative.

Al momento il vertice dell’azzardo matuziano non è assolutamente tornato sui propri passi e, anzi, nelle ultime ore ha ribadito la convinzione della scelta fatta: “Le misure adottate – sostiene il Cda del Casinò - permettono di poter aprire nei giorni dal lunedì al giovedì un numero di tavoli nettamente superiore rispetto alla precedente formula, consentendo quindi di rispettare l’obbligo di coniugare la completezza dell’offerta di gioco con la sua sostenibilità organizzativa ed economica. In tal senso la loro efficacia sarà attentamente valutata”.

Il Cda ha voluto fare il punto della situazione a poche ore dal prossimo weekend che, se non dovessero cambiare le cose, sarebbe il secondo consecutivo con i tavoli del gioco lavorato chiusi, anche se i dati degli introiti delle slot rimangono comunque molto positivi. Dalla casa da gioco Adriano Battistotti, Giancarlo Ghinamo e Barbara Biale confermano che le scelte fatte in piena sintonia con il management, le misure di razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane inquadrate nel reparto giochi tradizionali (tavoli di carte, roulette francese e fair roulette) non cambiano.

“Confermando il consueto orario di apertura delle sale dei giochi tradizionali alle 14.30 – prosegue il Cda - le misure adottate possono garantire una maggiore offerta di gioco e, di conseguenza, una maggiore produttività con le risorse umane attualmente in organico. Nei periodi dell’anno caratterizzati da minore affluenza di clientela, e ferma restando l’offerta di gioco ai tavoli di carte e di ‘fair roulette’, la ‘roulette francese’ viene aperta solo dal venerdì alla domenica, nei festivi o prefestivi, fatte salve le deroghe giustificate da accadimenti eccezionali”.

Il Cda dell’azzardo sanremese continua a puntare molto sulla cosiddetta ‘francesizzazione’ delle roulette americane (Fair), modificando il loro regolamento: “Per offrire con continuità un’esperienza di gioco globale pienamente soddisfacente a tutti i clienti, compresi coloro che sono maggiormente legati alla tradizionale operatività della francese, in modo di giocare secondo tradizione anche su tali tavoli”.