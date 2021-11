Imperia: la festa della pallanuoto alla piscina 'Cascione', arriva anche la 'benedizione' del Commissario tecnico Campagna (Video)

E’ stata una festa per Imperia oltre che il momento di un grande avvenimento sportivo, tra l’altro trasmesso in diretta su Rai Sport. Il match di pallanuoto disputato ieri alla ‘Cascione’ di Imperia ha visto le tribune praticamente stracolme e tanti giovani pallanuotisti che hanno ‘mangiato con gli occhi’ i loro idoli per una partita che ha il chiaro sapore di Olimpiadi o di Mondiali.

E’ motivo d’orgoglio per Imperia, che ha mostrato uno dei gioielli di famiglia, quell’impianto che ambisce a palcoscenici di tutto rispetto, dopo aver ospitato anche la vittoria di uno scudetto, quel tricolore indimenticabile della squadra femminile. Una piscina e una sede di allenamento-ritiro molto apprezzata dal Commissario tecnico della nazionale italiana, Sandro Campagna: “Sicuramente bello però ancora perfettibile. Abbiamo parlato anche col Sindaco Scajola, soprattutto per l’impianto di illuminazione che va potenziato e sistemato per gli eventi televisivi, allora diventa un gioiellino, già lo è ma mi auguro che venga potenziata e sistemata meglio l'illuminazione. Il primo cittadino mi sembra una persona che vuole sempre il meglio, quindi gli abbiamo dato qualche consiglio”.

Anche per il top scorer dell’Italia di ieri, Francesco Di Fulvio, la ‘Cascione’ è un buon impianto: “La piscina è ottima, ci hanno messo a disposizione tutto, si sta veramente bene”.

Anche il Sindaco Claudio Scajola ha esaltato l’evento di ieri: “Una vetrina per Imperia e voglio ringraziare presidente e vice presidente della Fin. Ci hanno portato il ‘Settebello’ e la Croazia, due tra le squadre storicamente più importanti al mondo. Visto che a maggio ci sono i Mondiali, tenevo molto a riaprire la piscina rinnovata con un evento di grande livello come questo”.