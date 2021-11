A Imperia, Diano Marina e Sanremo sabato prossimo i cioccolatini de 'I giorni della ricerca Airc'

Fino a domenica prossima, anche nella nostra provincia si svolgono i ‘Giorni della ricerca’ di Fondazione Airc. Dal 1995 informano il pubblico sui progressi della ricerca oncologica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro e presentano le nuove sfide per renderlo sempre più curabile. Il cancro è un‘emergenza a livello mondiale.

I Giorni della Ricerca sono quest’anno un appuntamento fondamentale. ‘E’ questo il momento’ di sostenere ricercatori e medici che non possono più permettersi battute d’arresto: in Italia solo lo scorso anno sono stati diagnosticati 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno. Questo triste risultato segna un aumento di casi rispetto allo scorso anno. Per incidere su questi dati AIRC sostiene con continuità oltre 5.000 ricercatori al lavoro nelle istituzioni pubbliche del Paese.

Sabato prossimo i volontari AIRC tornano in 1.200 piazze, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione di 10 euro. Dal primo novembre, inoltre, sono disponibili anche in 1.500 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it.

Nella nostra provincia saranno a: Imperia in piazza Dante Alighieri, a Diano Marina in piazza del Comune e a Sanremo in via Escoffier.