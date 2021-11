Cna Imperia: ‘Kilometro zero - Il territorio in un bicchiere’, ultimi giorni per iscriversi al nuovo corso barman

Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vorresti diventare un barman professionista o hai una passione per cocktail e long drink e vorresti scoprirne i trucchi ed i segreti?

La Cna Imperia in collaborazione con Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, forte di una esperienza nel campo dei cocktail di oltre 25 anni, accende i riflettori sul mondo del cosiddetto “bere miscelato” e organizza un nuovo corso pratico-teorico di 16 ore per imparare i segreti del mestiere di barman e non solo, dal titolo 'Kilometro zero – Il territorio in un bicchiere': le tecniche di base, l'uso delle strumentazioni indispensabili per il lavoro del barman e la preparazione dei più noti cocktail con una grande attenzione ai prodotti del territorio.

Il programma sarà volutamente molto pratico, 30% teoria e 70% pratico: 16 ore per il corso base che si terrà in 8 incontri da 2 ore al termine del quale la professionalità acquisita sarà immediatamente utilizzabile in ambito lavorativo. Seguirà poi con il nuovo anno, un percorso ancor più evoluto, in cui il territorio diventerà il vero ed assoluto protagonista.

Il corso base prenderà il via il prossimo 10 novembre con orario a partire dalle ore 14.30 alle 16.30: le lezioni si svolgeranno in presenza nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli di sicurezza presso la Sede CNA di Sanremo in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (zona Piazza Colombo).

IL PROGRAMMA:



LA POSTAZIONE DEL BARMAN

- Allestimento e preparazione della postazione

- Conoscenza degli strumenti, Jigger, Shaker, Mixing Glass, Blender, Bar Spoon, Strainer, Colino, Dash Bottle, Metal Pour

- Strumenti di erogazione, loro corretto funzionamento e manutenzione: come disporre le bottiglie nella speed rack

MERCEOLOGIA

- Fermentazione, Distillazione e Invecchiamento

- Differenze e metodi di produzione di Cognac, Armagnac, Brandy, Grappa, Vodka, Gin, Rum, Cachaca, Tequila, Mezcal, Whisky, Liquori, Vermouth, Amari e Bitter

CLASSIFICAZIONE DEI COCKTAIL

- Suddivisione per momento di consumo (Pre Dinner, After Dinner, Long Drink)

- Suddivisione per struttura ed ingredienti, con le principali famiglie di Cocktails

TECNICHE DI MISCELAZIONE

- Build, Shake, Stir, Throwing

- I cocktail più famosi

- I bicchieri, come utilizzare il Mixing Glass, come utilizzare lo Shaker, come utilizzare il Jigger

IL GHIACCIO

- Caratteristiche, differenze per forma e temperatura, corretto utilizzo in miscelazione

TECNICHE DI PREPARAZIONE

- Preparazione pratica dei Cocktails più famosi e richiesti, con tantissimi trucchi del mestiere frutto di una lunga esperienza dietro il banco

- Preparazione pratica di Decorazioni minimal di tendenza con frutta e verdura, cercando inoltre di utilizzare materie prime prossime alla scadenza

- Possibile utilizzo di erbe aromatiche e prodotti della nostra zona nella preparazione dei nostri drink, rendendoli un’esperienza unica e personalizzata

Per informazioni sui costi o per iscriversi, contattare la Sede di Sanremo della CNA ai seguenti recapiti: tel. 0184 1916603 – e-mail segreteria@im.cna.it. I posti sono limitati