Ventimiglia: pulizia straordinarie a Latte e interventi sulle strade cittadine (Foto)

Nuovi interventi di pulizia ordinaria e straordinaria a Ventimiglia.

Le aree interessate riguardano il centro cittadino e zone decentrate come la messa in sicurezza, di questa mattina, del rio in località Latte. Operai e macchinari a lavoro dopo la deliberazione della giunta, alla presenza del sindaco Scullino.



Il versante è stato completamente liberato da detriti e sterpaglie. Uomini impegnati anche per quanto riguarda la pulizia dei marciapiedi e da oggi sono anche iniziati gli interventi di costruzione strade della società Cala del Forte.