Calano le temperature: Vallecrosia, Ospedaletti e Santo Stefano consentono l'accensione anticipata

Calano le temperature ed ecco le prime ordinanze che consentono l’accensione anticipata dei riscaldamenti nelle abitazioni. Arrivano da Vallecrosia e Ospedaletti, dove il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento è fissato dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore giornaliere.

Visto che l’attuale situazione climatica non permette di assicurare il mantenimento di temperature confortevoli all’interno degli edifici e dopo le numerose segnalazioni dei cittadini (soprattutto quelli in precarie condizioni di salute), è stata consentita l'accensione anticipata degli impianti di calore da oggi al 14 novembre, per una durata giornaliera non superiore a 7 ore.

Nell’ordinanza il Sindaco Biasi ha invitato tutti i cittadini, qualora nei prossimi giorni le temperature tornino a risalire, ad un uso corretto e parsimonioso degli impianti, per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di contenimento dell’inquinamento. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve superare i 18 gradi (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali oppure 20 gradi (sempre con + 2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Stessa decisione anche per il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, che consentirà nel caso della città delle rose l’accensione massima di 4 ore nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 11 e tra le 18 e le 22. A Santo Stefano al Mare l’accensione degli impianti è facoltativa e la durata giornaliera di funzionamento è comunque contenuta in 5 ore, anche frazionabili.