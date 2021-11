Bordighera: pulizia di tombini e caditoie, nuovo intervento venerdì 5 novembre

Venerdì 5 novembre, saranno effettuati interventi di pulizia di tombini e caditoie su Bordighera. Ne dà notizia il Comune ricordando che saranno interessate: via Sant’Antonio, piazzale Zaccari, via Fratelli Biancheri, via Santo Stefano e via della Posta. La posa dei divieti sarà effettuata almeno 48 ore prima.