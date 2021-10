Sanremo: domani i sindacati interverranno dopo lo sciopero, intanto dal Casinò c'è la novità per le roulette americane

Al momento i sindacati confederali del Casinò di Sanremo non intervengono a 24 ore dalla decisione di scioperare che, da ieri sera ha bloccato le sale del gioco ‘lavorato’ nell’azzardo matuziano. Lo faranno domani pomeriggio e, dopo la conferma di questa mattina dal Cda del Casinò di non tornare indietro, si saprà solo in quella occasione il futuro delle sale ‘francesi’.

C’è intanto una novità che arriva dall’azzardo sanremese, ovvero un rinnovo delle roulette americane. Era pronto il progetto di modificarle con una sorta di ‘francesizzazione’ delle stesse, cambiando il tappeto verde e consentendo ai giocatori più raffinati, di fare gli ‘annunci’ di gioco.

In pratica, invece di piegarsi sul tavolo e distribuire le fiches, come accade ora, potrà essere possibile chiedere la puntata posandole sul tavolo. E, ovviamente, per poter seguire tutto questo servono più dipendenti. Era un’idea pronta a cambiare i panni nella notte tra domani e martedì e, tra l’altro, rimuovere anche i plexiglass, come già annunciato nei giorni scorsi.

Con lo sciopero in atto la direzione del Casinò di Sanremo rimarrà in attesa e, probabilmente, solo dopo le comunicazioni dei sindacati verrà presa una decisione in merito. Ora l’attenzione è puntata sullo sciopero in atto che, anche questa sera lascerà chiuse le sale del gioco ‘lavorato’ anche se, come già detto oggi, ieri sono stati molti i clienti della casa da gioco, che hanno riempito quelle delle slot.