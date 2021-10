Bordighera: domani e dopodomani, possibilità di ammirare ad alcuni capolavori mai visti di Pompeo Mariani

Domenica e lunedì alle ore 16, a Villa Pompeo Mariani di Bordighera, all'interno dell'Atelier dell'artista sarà possibile per la prima volta ammirare alcuni capolavori mai visti, appartenenti alle collezioni del Maestro, posti dal 26 marzo 2013 sotto la tutela ed il vincolo del Ministero dei Beni Culturali e quindi considerati patrimonio nazionale.



Opere straordinarie che verranno illustrate e commentate da Carlo Bagnasco, erede universale dell'Artista, e che commenta: “Quadri che potrebbero essere esposti in permanenza, se avesse finalmente fine la ‘persecuzione’ nei nostri confronti e sarebbero lì a dimostrare, sempre di più, l'eccellenza dell'Artista e di Villa Mariani, a tutto vantaggio di Bordighera, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria e del nostro Paese”.



Costo ingresso per l'occasione 5 euro a persona. Per visitare l'Atelier del pittore occorre essere muniti green pass. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347 2364922.