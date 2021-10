Ventimiglia: maxi servizio di controllo della Polizia giovedì scorso, serie di denunce e fermi in città

Su disposizione del Questore Giuseppe Felice Peritore e, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione generale, a Ventimiglia è stata organizzata giovedì scorso una attività straordinaria di controllo del territorio per l’identificazione di persone e al controllo di veicoli, contro l’immigrazione clandestina e ogni forma di illegalità.

Nel corso dell’attività sono stati denunciati due albanesi, B.A. di 21 anni e B.S. di 25 anni, per rapina in concorso. Denunciato anche H.M., pure lui albanese di 26 anni, per violazione delle norme sull’immigrazione. Un cittadino tunisino, B.N. di 41 anni, è stato accompagnato al Cpr di Milano in attesa del rimpatrio nel paese d’origine.

Complessivamente sono state identificate 666 persone, controllati 252 veicoli di cui 2 sono stati sequestrati e sono state elevate 18 contravvenzioni al codice della strada. Inoltre, gli del Settore di Polizia di Frontiera sempre impegnati nella vigilanza dei valichi, hanno arrestato un marocchino di 57 anni, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Vicenza.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno segnalato un marocchino di 34 anni, E.A., per violazione delle norme sull’immigrazione e un italiano di 43 anni, C.M., per guida in stato di ebbrezza.