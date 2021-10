Sanremo: scontro tra auto e moto alla rotonda di corso Mombello, conducente dello scooter trasportata al pronto soccorso

Scontro tra auto e moto nel primo pomeriggio alla rotonda di corso Mombello a Sanremo. Ad averne la peggio la conducente dello scooter che ha riportato vari traumi ed è stata trasportata all’ospedale Borea. Sulla strada si è riversata una grande quantità d'olio che ha richiesto l'intervento di una ditta specializzata per la bonifica. Sul posto sono intervenuti una volante del Commissariato e gli agenti della Polizia Locale per regolamentare la viabilità e far luce sulla dinamica del sinistro. Il traffico ovviamente ha subito forti rallentamenti per permettere ai soccorsi e le operazioni di pulizia.