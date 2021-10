Nuovi attacchi dei 'No Vax': scritte anti Toti e Draghi all'ospedale di Bordighera e a Ventimiglia (Foto)

Non solo il Palabigauda. I ‘No vax’ hanno attaccato, questa notte, anche l’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera e al distretto socio-sanitario di Ventimiglia. Le scritte del gruppo ‘V_V’ sono comparse anche in altre due strutture sanitarie dell’estremo ponente ligure e del fatto si sono accorti alcuni operatori nella tarda mattinata.

"Maledetti nazisti pungetevi il cervello", "Draghi lurido nazista", "Porci Governo maledetto" e "Il vaccino uccide": queste le scritte (con lo stesso spray rosso) che sono comparse stanotte.

Dei tre casi occupano i Carabinieri e la Polizia, ma la matrice sembra essere la stessa. Ancora una volta la minoranza che è contraria a vaccini e green pass si è scatenata contro le Istituzioni e le strutture. Le scritte sono nuovamente contro il Presidente della Regione e contro il Premier Draghi.

Difficile risalire agli autori, visto che le zone scelte per i graffiti di protesta non vedono la presenza di telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno svolgendo indagini per cercare di risalire agli autori.

