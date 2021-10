Atto vandalico dei ‘No vax’ a Comporosso: Toti “Gesto di una minoranza violenta e irresponsabile”

Ferma condanna da parte del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti dopo l’atto vandalico di questa notte (QUI) a Camporosso, nell'imperiese, dove ignoti hanno imbrattato con scritte “No vax” il centro vaccinale della Asl 1.

“Si tratta dell'ennesimo inqualificabile gesto compiuto da chi rappresenta una sparuta, irresponsabile e violenta minoranza della Liguria e del Paese - ha spiegato il presidente Toti - e offende il lavoro di coloro che sono stati in prima linea durante tutta la pandemia, impegnati a salvare vite e nella più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, anche a Camporosso, dove uomini e donne ogni giorno combattono per la nostra libertà, quella di un mondo senza virus”.

"Il vaccino uccide. Toti porco Nazista": questa una delle scritte per la quale Toti risponde: “Leggere certe scritte fa male, ancora di più se accostate al nome di Giovanni Falcone. ‘Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa’, diceva Falcone, ed è proprio seguendo l'esempio di italiani come lui che andiamo avanti a testa alta nella battaglia contro il Covid. Le scritte sono già state rimosse da sindaco Davide Gibelli, che ringraziamo, e auspico che gli organi competenti riescano ad individuare rapidamente i responsabili di questo grave atto di vandalismo.La campagna vaccinale proseguirà con maggior determinazione, sempre più convinti, e supportati dai numeri, che il vaccino sia l’unico modo per sconfiggere la pandemia. La Liguria è sempre più schermata dalla parte della scienza”.

Sulle scritte offensive contro il Presidente Toti al Palabigauda c’è anche la solidarietà dell’assessore regionale Marco Scajola: “Questa notte alcuni vandali hanno imbrattato l’hub vaccinale di Camporosso con scritte offensive contro il Presidente Giovanni Toti. L’assessore regionale Marco Scajola commenta:”Massima solidarietà al Presidente Giovanni Toti, all’amministrazione comunale, che da mesi collabora, con impegno, alla campagna vaccinale e agli abitanti di Camporosso, che vedono deturpato il loro centro Polifunzionale. L’odio, gli insulti e le minacce non fermeranno il nostro impegno per tutelare la salute dei cittadini!”