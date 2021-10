Sanremo: piantato questa mattina in piazzale Dapporto l'albero dei diritti grazie ad Amnesty International (Foto e Video)

Termina anche quest'anno l’Ottobre di Pace e, questa mattina a Sanremo, si è svolto un evento semplice ma di grande valore simbolico.

E' stato messo a dimora, questa mattina in piazzale Dapporto, un albero per celebrare i sessant’anni dalla fondazione di Amnesty International, l'organizzazione internazionale che lotta contro le ingiustizie e in difesa dei diritti umani nel mondo.

L’albero è stato piantato sul lato della pista ciclopedonale con lo slogan ‘Piantiamo l’albero dei diritti’. Nel corso della cerimonia, alla quale ha partecipato anche il vice Sindaco, Costanza Pireri, sono stati letti da alcuni giovanissimi, i primi articoli della dichiarazione dei diritti umani di Amnesty International.