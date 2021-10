Nuova donazione all'Aceb dalla famiglia Cuomo: presidi sanitari subito donati alla Rsa di Dolceacqua

L’associazione Aceb di Camporosso ha nuovamente ricevuto dalla famiglia di Eleonora Cuomo, in sua memoria, una serie di presidi sanitari.

Si tratta di: un letto elettrico per disabili, una coppia di parallele per fisioterapia, tre sedie fisse da bagno con supporto e un adattatore per wc. Il materiale ricevuto è stato donato alla casa di riposo di Dolceacqua.

“Ringraziamo nuovamente la famiglia Cuomo – evidenzia l’Aceb -per questa nuova donazione, questo gesto di alta solidarietà morale e civile ci incoraggia dandoci ulteriori stimoli a proseguire con la nostra mission”.