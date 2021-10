Cerri (Cambiamo!): "Buona amministrazione e confronto con i cittadini pagano sempre, il territorio imperiese può sorridere"

Recentemente la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 3,7 milioni di euro destinati a 11 Comuni della provincia di Imperia. I finanziamenti verranno utilizzati per realizzare progetti di rigenerazione urbana, per la pista ciclopedonale e per la messa in sicurezza del territorio.



"Credo che questa notizia vada accolta con favore e con grande soddisfazione da tutta la provincia imperiese, perché è la chiara e lampante dimostrazione di come una buona amministrazione possa e debba fare la differenza per il proprio territorio. - dichiara Chiara Cerri, consigliera regionale di Cambiamo! in Regione Liguria - L'attenzione della Regione si è concentrata soprattutto sulla rigenerazione urbana e in questo ambito la provincia di Imperia risulta essere quella con il maggior numero di progetti finanziati: 10, in totale, ai quali sono stati riservati 1,8 milioni di euro".



"Tengo molto a ringraziare tutta la Giunta, il presidente Giovanni Toti e gli assessori competenti Marco Scajola e Giacomo Giampedrone. - conclude la consigliera regionale arancione - Questo programma di rigenerazione urbana triennale darà un nuovo volto alla Liguria, migliorerà la vivibilità e la fruibilità del territorio e sarà fondamentale per incrementare l'attrattività turistica dei nostri comuni. Uno sforzo non di poco conto che è stato ottenuto grazie a un'amministrazione regionale capace e determinata, fortemente decisa ad ascoltare le istanze provenienti dalla nostra provincia e da chi ci lavora e la vive a 360°. Per il futuro non dovremo fare altro che continuare con il lavoro di squadra, il confronto continuo con i cittadini e l’attenzione e la cura per i progetti che devono rendere la nostra meravigliosa terra sempre più bella e accogliente".