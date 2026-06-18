Fratelli d'Italia Sanremo presenta i nuovi Dipartimenti tematici: ampia partecipazione all'Hotel Nazionale e nominati i responsabili

Una sala gremita e un clima di partecipazione hanno fatto da cornice, nella serata di martedì all'Hotel Nazionale di Sanremo, alla presentazione ufficiale dei Dipartimenti Tematici di Fratelli d'Italia, nuovo strumento organizzativo con cui il partito punta a rafforzare il confronto con il territorio e a sviluppare proposte sui principali temi amministrativi e sociali. L'incontro si è aperto con il collegamento da Roma del senatore Gianni Berrino, che ha rivolto un saluto ai presenti e ai nuovi responsabili dei Dipartimenti.

"Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dal presidente cittadino Antonino Consiglio e dal Direttivo sanremese. I Dipartimenti rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare il legame con il territorio e trasformare idee e competenze in proposte politiche", ha dichiarato il parlamentare. Presente anche l'assessore regionale Luca Lombardi, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra all'interno del partito, augurando buon lavoro ai neo-responsabili e ribadendo l'importanza della collaborazione tra Dipartimenti, Direttivo e rappresentanti istituzionali per portare avanti i progetti di Fratelli d'Italia.

Nel corso della serata il presidente cittadino Antonino Consiglio ha nominato Stefano Bottero coordinatore dei Dipartimenti, incarico che avrà il compito di coordinare le attività dei diversi settori. "Ringrazio il presidente Antonino Consiglio per la fiducia accordatami. Nei prossimi giorni saranno resi noti i componenti dei vari Dipartimenti. Il nostro obiettivo sarà quello di creare una rete di lavoro efficace e dinamica, capace di valorizzare competenze, esperienze e proposte al servizio della città", ha affermato Bottero. Soddisfatto anche Antonino Consiglio, che ha evidenziato la crescita del partito in città: "La straordinaria partecipazione registrata questa sera testimonia la crescita costante di Fratelli d'Italia a Sanremo e la volontà di tanti cittadini di essere protagonisti della vita politica della nostra comunità. Vogliamo costruire un partito sempre più aperto, presente e radicato. I Dipartimenti saranno il motore di questo percorso", ha dichiarato.

Nel corso dell'incontro è intervenuta anche la consigliera comunale Elisa Balestra, che ha illustrato l'attività svolta dal gruppo consiliare in Consiglio comunale, soffermandosi sui temi della sicurezza, del decoro urbano, dello sviluppo economico e della qualità della vita dei cittadini. La serata si è conclusa con numerosi interventi di iscritti, simpatizzanti e dirigenti, in un clima di confronto partecipato. Antonino Consiglio ha infine ringraziato il Direttivo cittadino e la segreteria per il lavoro organizzativo svolto a sostegno dell'attività politica del partito.

I responsabili dei nuovi Dipartimenti tematici