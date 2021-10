Vallecrosia: troppi cinghiali in città e nelle campagne, ordinanza del Sindaco "Non date loro da mangiare"

Vista la presenza di cinghiali sul territorio comunale, sia nel centro abitato che nelle zone residenziali, il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, ha emanato una ordinanza nella quale vieta di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici e, in particolare ai cinghiali, soprattutto perché costituiscono una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione per l'incolumità delle persone.

L’ordinanza riguarda, ovviamente, residenti e proprietari di campagne della zona e all’interno viene anche chiesto di mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali.

Contestualmente il Sindaco ha incaricato gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunisitico-Ambientale Regionale, che, in base alla normativa vigente, potranno essere coinvolti a rimuovere gli esemplari di cinghiali che frequentano le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze. “Bisognerà garantire l'incolumità delle persone – evidenzia il Sindaco nell’ordinanza - compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo, se ritenuto necessario, all'abbattimento immediato degli esemplari”.

La Polizia Locale dovrà supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo di Vigilanza, circoscrivendo le aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione, quando necessario. Aree che dovranno essere temporaneamente interdette al transito, mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato.