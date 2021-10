Bordighera: interventi di manutenzione sulle ringhiere dell'Arziglia (Foto)

“Proseguono le piccole manutenzioni sul territorio: i nostri operai hanno appena terminato un intervento di ritinteggiatura su un tratto di ringhiera in Arziglia”.

Queste le parole del sindaco Vittorio Ingenito per i lavori di manutenzione e di ripristino dell'arredo urbano sulle ringhiere che delimitano il marciapiede in zona Arziglia.



Nella Città delle Palme si presta attenzione ai dettagli, proprio ieri abbiamo documentato gli interventi sulla segnaletica stradale in piazza della Stazione, oltre a quelli per il nuovo tratto di marciapiede in via Pasteur, all’incrocio con via Giacomo Rastello.

Le parole del primo cittadino sottolineano l'impegno costante che si vuole rivolgere nei confronti di Bordighera.