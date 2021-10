Ordinanza di demolizione dell' antenna in zona Pini del Rosso, la soddisfazione del Partito Democratico

I circoli del PD città di Imperia e Dianese, esprimono soddisfazione per l’ordinanza di demolizione, recentemente emessa, circa le difformità riscontrate nella realizzazione della nuova antenna in zona Pini del Rosso imponendo conseguentemente il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni.



"Il nostro plauso - sottolineano i Segretari di circolo Cammarata e Cordeglio - va a tutti i residenti e non solo che, per mezzo di striscioni, con comunicati stampa e con un’efficace campagna social, si sono costituiti in comitato e si impegnati per la tutela e la salvaguarda della zona collinare 'cuscinetto' tra Imperia e Diano Marina, una porzione di territorio da troppo tempo lasciata nel degrado di vetuste e fatiscenti apparecchiature elettroniche e rifiuti di ogni genere, dove l’azione indiscriminata ed incivile dell’uomo e una politica assente hanno fatto per troppo tempo le padrone".



"Come Partito Democratico, lo scorso 20 settembre, avevamo suggerito il ricorso ad un'assemblea pubblica sul tema, appello caduto nel vuoto dell’amministrazione uscente, tuttavia continueremo a sostenere l’iniziativa del comitato sorto a difesa della zona dei Pini del Rosso, cercando di mantenere alta l’attenzione su una zona che, per la sua flora e per la sua fauna, merita di essere valorizzata, di essere trasformata in un parco naturale attrezzato, e di essere rimessa in stato di pristino con la piantumazione di un pino nell’esatta posizione in cui esisteva lo splendido esemplare di pino ingiustamente sradicato, della quercia rovella e della numerosa macchia mediterranea scomparsa".