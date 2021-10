Bordighera: mozione di Trucchi sui nuovi treni regionali, "Spesa 300 mln ma non potranno raggiungere il ponente"

Lunedì scorso, il consigliere comunale Giuseppe Trucchi della lista Semplicemente Bordighera ha depositato una mozione riguardante la nuova flotta di treni regionali acquistati con una spesa superiore ai 300 milioni di euro da Regione Liguria. "Pare che la gran parte di questi treni non possa raggiungere la stazione di Ventimiglia a causa di problemi di voltaggio sulla linea elettrica che riguardano la stazione di confine" - denuncia Trucchi - Probabilmente i treni non potranno quindi servire il ponente".



"Il Distretto di Ventimiglia Bordighera ancora una volta viene fortemente penalizzato come già lo è da anni in molti settori tra i quali ricordiamo per esempio la Sanità, con l'assenza di un Palasalute presente invece in quasi tutti i Distretti Liguri, oltre alle incertezze sull'ospedale di Bordighera, per non parlare poi della viabilità stradale" - analizza il consigliere.

"Nella mozione chiediamo che i consiglieri comunali impegnino il Sindaco ad attivarsi urgentemente con il Presidente della Regione e con i consiglieri regionali e assessori e parlamentari eletti nella nostra Provincia per individuare soluzioni. - conclude Trucchi - Ci auguriamo che il Consiglio Comunale di Bordighera sostenga la nostra richiesta".