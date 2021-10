Sanremo: sabato prossimo, convegno Lions su ‘Autismo, una sfida per il presente e per il futuro’

Il 29 Ottobre 2021 presso il Palafiori di Sanremo si svolgerà il Convegno ‘Autismo, una sfida per il presente e per il futuro’ organizzato dal Distretto Lions 108ia3 insieme al Lions Club Sanremo Matutia e al Lions Club Savona Torretta.

“Questo incontro - spiega la Dott.ssa Roberta Rota, moderatrice della giornata - rappresenta una preziosa occasione per far dialogare le realtà educative e terapeutiche del territorio, per promuovere l'autonomia e l'inclusione dei ragazzi con Sindrome dello Spettro Autistico e per confrontarsi su buone pratiche ed esperienze condivise.

L'esclusione sociale non è un problema lontano; secondo i dati della Banca Mondiale in Europa il 24% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale con maggior incidenza sui bambini e sugli over 65. A tal proposito l'Onu ha inserito negli Obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 la necessità di rendere le città più sicure e inclusive; il punto undicesimo fa riferimento alla necessità di favorire luoghi dove vivere bene e non c'è nulla di più importante di partire dal concetto di comunità educante capace di mettere in atto buone prassi quotidiane di aggregazione sociale.

Tra i soggetti vulnerabili e maggiormente a rischio di emarginazione troviamo le persone con disabilità psico-affettive e relazionali per le quali i semplici interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, promossi in questi anni e sicuramente ancora da implementare, non sono sufficienti a permettere di vivere una vita sociale piena e a raggiungere la qualità della vita alla quale hanno diritto. L’autismo coinvolge le aree della comunicazione, dell'interazione sociale e attualmente rappresenta uno dei disturbi del neuro-sviluppo più diffusi con un'incidenza superiore all'1% della popolazione; coinvolge migliaia di famiglie che necessitano di trovare reti sociali di supporto per favorire interventi specifici mirati al raggiungimento di abilità ed autonomie fondamentali per la crescita”.

“Nella nostra regione - continua la dottoressa - emerge il bisogno di prospettare un futuro possibile soprattutto per gli autistici adulti che, spesso trascurati dal sistema sanitario, hanno difficoltà ad acquisire competenze sociali ed emotive indispensabili per sostanziarsi quali cittadini ed aspirare al benessere personale.

I giovani adulti autistici hanno il diritto di potersi sperimentare in contesti di vita sicuri ed inclusivi nei quali mettersi alla prova apprendendo strategie di chianing funzionali al procedere gradualmente verso life skills efficaci per il proprio sviluppo psico-fisico. Promuovere la cultura del rispetto reciproco e confrontarsi su un futuro possibile per tutti, rappresenta la vera essenza della mission lionistica e questa occasione, aperta a tutta la cittadinanza, al personale docente e sanitario, vuole essere un momento di confronto e dei concertazione tra tutti gli operatori del settore e le famiglie per ribadire un futuro inclusivo per tutti.

Ci saranno relatori di prestigio quali il dottor Keller ed il dottor Sergio Messina ed il Direttore scientifico del Convegno è il dottor Giuseppe Pili responsabile del dipartimento cure primarie donna bambino.

Dunque appuntamento il 29 ottobre alle ore 8.45 nella Sala Ranuncolo del Palafiori in corso Garibaldi a Sanremo. Per i docenti sono previsti codici formativi e dovranno iscriversi su S.O.F.I.A. con il seguente codice n.65133 Apertura iscrizioni fino al 29 ottobre.

Lions club Sanremo Matutia