Il cantautore di Sanremo Claudio Cirimele venerdì sera alle semifinali del 'Roma Music Festival'

Claudio Cirimele, cantautore di Sanremo, è stato selezionato per le semifinali nazionali del ‘Roma Music Festival’, kermesse canora ideata da Andrea Montemurro e che giunge quest'anno alla sua quindicesima edizione.

"Sono molto contento del risultato ed è la seconda volta, quest'anno, che una canzone completamente prodotta da me viene selezionata in un festival importante. Dopo anni di assenza dal panorama musicale è per me fonte di grande soddisfazione”. Claudio Cirimele è stato già protagonista al SanremoRock 2021 con il suo singolo ‘Vita’, che sta riscuotendo un discreto successo e del quale è disponibile anche il video sul canale YouTube dell'artista.

"L'esperienza a SanremoRock è stata fantastica – prosegue Cirimele - era molto tempo che non salivo su un palco ed è stato davvero emozionante. Spero che l'esperienza a Roma mi porti altrettanta fortuna. Il brano con il quale mi esibirò al Teatro degli Eroi è un pezzo pop dance che parla delle sofferenze di un ‘uomo oggetto’ in una relazione proibita".

L'artista sanremese si esibirà venerdì prossimo sul palco del Teatro degli Eroi a Roma con il brano ‘Il coltello nella piaga’ di cui è anche autore. Le semifinali verranno trasmesse su Odeon Tv, canale 177 del digitale terrestre.