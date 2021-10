Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Junior

Nessuno lo ha cercato per cui Junior cerca ufficialmente casa. È un cagnolino di circa un anno, taglia medio piccola, dolce ed affettuoso. Junior è ancora un cucciolo, ha bisogno del contatto umano, non lasciamolo crescere solo in una gabbia, specialmente ora che arriva l’inverno.

Venite a conoscerlo al canile Gli Ulivi presso Chiusavecchia per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547