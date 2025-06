Ventimiglia: salvano la cagnolina 'Bella' da un colpo di calore, i ringraziamenti ad Ambulanze Veterinarie Odv

Il proprietario di un cane (nella foto) ha scritto alle Ambulanze Veterinarie Odv per ringraziare chi è intervenuto in fretta e per aver salvato il nostro cane dal colpo di calore.

“Eravamo bloccati in coda – ha detto - senza possibilità di arrivare in tempo da un veterinaria. La nostra ‘Bella’ sta bene ore e se non ci foste stati voi, non so come sarebbe finita. Grazie davvero per quello che fate ogni giorno. È assurdo che un Comune come Ventimiglia non vi dia il supporto che meritate, ma sappiate che per noi siete un punto di riferimento insostituibile”.