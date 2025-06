Arma di Taggia: alla Darsena torna la spiaggia per i cani “Poniamo attenzione per i nostri amici a quattro zampe e i loro padroni”

Come ogni anno è stata riaperta, a partire da metà giugno, la spiaggia dedicata ai cani in zona Darsena ad Arma di Taggia. Il tratto di arenile, libero, con ingresso consentito anche ai cani, è cintato ed è provvisto di una zona d’ombra, di apposite docce e cestini per la raccolta delle deiezioni.

L’assessore Manuel Fichera spiega: “Si tratta di un servizio, molto apprezzato, che offriamo a ogni stagione balneare. Crediamo sia una bella offerta per i turisti e i nostri cittadini così che possano godere di giornate al mare con i propri amici a quattro zampe. Tramite un’apposita ordinanza è infatti possibile la balneazione con il proprio animale domestico. Ad occuparsi del ripascimento della spiaggia è stata una ditta esterna incaricata dall’Ufficio Patrimonio e Demanio, mentre l’associazione L’Ancora si è occupata dell’allestimento, installando le strutture necessarie.”