Nuova vetrina nazionale per l'illustratore sanremese Larry Camarda.



Dopo la consegna del ritratto di Vittorio De Scalzi sul palco dell'Ariston per il 44° Premio Tenco, Camarda sarà all'edizione 2021 di Lucca Comics & Games portando con sé tavole originali, stampe e il suo libro 'Mashup Rock and Comics'.



L'artista matuziano sarà ospite allo stand di Venere Comics.