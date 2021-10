Imperia: debutto cittadino per il Ramaiolo in Scena con lo spettacolo 'Donne informate sui fatti'

Sabato 30 ottobre alle ore 21.00 nell'ambito della stagione “Sconfinamenti” del Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia, la Compagnia “Ramaiolo in scena” rappresenterà lo spettacolo “Donne informate sui fatti”, tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Fruttero.

E' il debutto cittadino del nuovo lavoro della Compagnia imperiese, pensato e preparato in periodo di pandemia che, grazie alla sua particolare struttura, è stato possibile allestire a distanza attraverso le piattaforme telematiche.

Sette donne si alterneranno sul palcoscenico, sette sguardi puntati su un fatto di cronaca nera, sette personaggi diversi per età, cultura, provenienza sociale, ognuno con il suo linguaggio, le sue fissazioni, i suoi tic, le sue passioni.

La Bidella pettegola e impicciona che spera finalmente in un momento di notorietà, la Barista frivola e disinibita, La Carabiniera zelante e pistina, la Figlia del banchiere viziata e snob, la Migliore amica, determinata e molto chic, la Giornalista pragmatica e alla perenne ricerca dello scoop e la Volontaria molto pia e con la lacrima facile.

Dai loro racconti la verità viene fuori pian piano, a “spicchi” fino a comporre la vicenda nella sua completezza.

Il romanzo però non si limita a descrivere la vicenda gialla, anzi sembra quasi che la ricerca di un assassino sia solo un pretesto usato dall'autore per sfiorare con leggerezza ed ironia i tanti "mondi" che popolano la città.

L'ambiente legato allo sfruttamento della prostituzione di giovani immigrate, con i suoi papponi e profittatori, ma anche con i volontari che cercano di strapparle a quella vita. Una ricca borghesia estremamente snob con i suoi vezzi ormai fuori dal tempo. I media avidi di notizie, possibilmente scandalistiche. I rioni popolari, animati da pettegolezzi, piccole invidie e baretti di quartiere. Il trattamento di riguardo riservato dagli inquirenti di alto rango al potente di turno.

Ne saranno interpreti Serena Alberti, Paola Luperto, Alessia Mela, Daria Vitale, Antonella Micali, Francesca Mareri e Annalina Brizio.

La scenografia è curata da Cristina Coscia e Marco Macchiavelli e i costumi da Antonella Micali. Completano il cast i tecnici Dario Bruzzone, Federico Manera e Piero Saglietto.

Le musiche di scena sono eseguite dal vivo al violoncello da Francesca Mareri.

La regia è di Alessandro Manera.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00 presso il Teatro del Mutuo Soccorso in Via Santa Lucia 14 ad Imperia Oneglia. Ingresso € 10.

La prenotazione è OBBLIGATORIA via SMS o WhatsApp al numero 339 6267110

Per accedere è necessario essere in possesso di GREEN PASS.