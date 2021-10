Ventimiglia: fenomeno migratorio in città, collaborazione tra il 'Fermi Polo Montale' e la Caritaas

Nell’ambito delle proposte di ‘Educazione alla Legalità’ per l’anno scolastico 2021/2022, l’Istituto Comprensivo ‘Fermi Polo Montale’ di Ventimiglia ha raggiunto un importante accordo di collaborazione con la Caritas Intemelia per una serie di incontri-dibattito sul tema del fenomeno migratorio cittadino.

A realizzare i confronti con le classi aderenti, che hanno risposto in maniera davvero importante attraverso le preferenze espresse dai consigli di classe, sarà il dottor Christian Papini, Direttore dei servizi e da anni oramai alla guida del team di operatori e volontari che affrontano in prima linea ogni aspetto della questione, dal primo aiuto al supporto quotidiano, anche attraverso una rete di partenariato presente sul territorio.

Gli incontri hanno come fine quello di sensibilizzare gli studenti al tema, fornendo loro esperienze dirette, numeri, statistiche, aneddoti, anche in relazione alla legalità, intesa come insieme di fenomeni criminosi che gravitano tristemente intorno alla crisi umanitaria globale.