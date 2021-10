Un impianto fotovoltaico per una Ospedaletti a 'impatto zero': Boeri "Abbiamo presentato domanda, se il progetto sarà accolto procederemo"

Ospedaletti punta a diventare a impatto zero con il progetto di un impianto fotovoltaico da realizzare sopra il cimitero. L'amministrazione comunale del sindaco Daniele Cimiotti, attraverso l'assessore Fabiano Boeri, ha recentemente dato l'ok per partecipare agli incentivi previsti dal Decreto Fer 1 sulle energie rinnovabili, su bando del GSE, Gestore Servizi Energetici, ovvero la società individuata dallo Stato per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Se Ospedaletti entrerà in graduatoria il progetto diventerà realtà. L'obiettivo dell'amministrazione è di ottenere la tariffazione bonus legata al bando per raggiungere così una compensazione della spesa sostenuta sul lungo periodo. In poche parole, l'impianto sarà suddiviso in 10 lotti, il cui costo per ognuno sarà di 172mila euro circa, si dovrebbero ripagare da soli nell'arco di 20 anni, andando a produrre energia per 234mila euro circa.

"Per il momento abbiamo deciso di partecipare al bando e se rientreremo tra i progetti meritevoli allora potremo andare avanti. - rimarca l'assessore Fabiano Boeri - Per ospitare l'impianto abbiamo individuato come area ottimale, una zona che oggi non viene usata. Se ci sarà riconosciuta la tariffa, alla base della misura, l'impianto si ripagherà da solo. Una volta messo completamente in funzione andremo ad eliminare l'impronta fossile generata dalle utenze del Comune, l'illuminazione pubblica, della casa comunale, delle palestre o delle scuole".