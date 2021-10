44° Premio Tenco: è il giorno del gran finale. Questa sera sul palco dell’Ariston Bollani, Bisio, De Scalzi e Mogol (Foto)

È il giorno del gran finale per la 44ª edizione del Premio Tenco. La conferenza stampa delle 12 ha aperto come di consueto la giornata con la partecipazione di alcuni dei protagonisti della serata all’Ariston.



Grande attesa per il rapper e attore ungherese Áron Molnár che porterà al Tenco la lotta contro il ‘regime ibrido’ di Orbàn. “È il momento di lottare contro la dittatura - ha dichiarato in conferenza stampa - ecco perché abbiamo scelto l’arte per parlarne. Fino al 2018 ero solo un attore, poi ho pensato che fosse il momento di fare qualcosa. Orbàn è amico di Erdogan e Putin, dobbiamo svegliarci nel nome dei diritti umani, contro gli abusi sui minori, per l’istruzione libera, contro il cambiamento climatico e per i più deboli”. Questa sera Áron Molnár riceverà il Premio Yorum in collaborazione con Amnesty International.

Nella sede del Club spazio anche all’orgoglio matuziano che risponde al nome di ‘Giovane Orchestra Note Libere’ che ha accompagnato alcune delle esibizioni delle tre serate. “Siamo l’unica orchestra giovanile che dal un’opportunità ai giovani dando formazione ed esperienza” hanno dichiarato dal palco i rappresentanti dell’orchestra locale (ma ormai nota su scala internazionale) che può vantare musicisti dai 7 ai 20 anni.

Oggi il gran finale. La sede del Club Tenco alle 15, ospiterà la presentazione del libro di Alberto Patrucco e Laurent Valois “AbBRASSENS” (Paginauno) con Alberto Patrucco e Daniele Caldarini e la tavola rotonda aperta al pubblico con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce, Emanuele Felice, Luigi Manconi.

Alle 18 nella Pigna, ex chiesa di Santa Brigida, Alberto Patrucco e Sighanda con canzoni di Brassens in versione francese e italiana con Daniele Caldarini, Alessandro D’Alessandro, Michele Staino.

Alle 21 l’ultima serata della 44ª Rassegna della canzone d’autore con: Claudio Bisio, Stefano Bollani, Simona Colonna & Ambra Pintore, Áron Molnár, senza_cri, Setak & Mimmo Locasciulli. Consegna Premio Tenco a Vittorio De Scalzi e Mogol.